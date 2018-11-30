Bulgaristan'da Eski Türk Okulu Yandı

BULGARİSTAN'ın Şumnu kentindeki daha önce Türklerin eğitim gördüğü, kullanılmayan tarihi okul binasında yangın çıktı. Alevlerin sardığı bina, kullanılamaz hale geldi.

Şumnu'ya bağlı Mahmuzlu köyünde, yıllar önce Türklerin eğitim gördüğü ve bugün kullanılmayan tarihi okul binasının çatısında, sabah saatlerinde, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, haber verdikleri itfaiye ekipleri gelene kadar köylüler müdahale etti. İhbarla gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle alevler, kontrol altına alınırken, tarihi bina ise kullanılamaz hale geldi. Mahmuzlu köyünün muhtarı Şinasi İsmail, yangın çıkan binanın belediye tarafından satışa çıkarıldığını; ancak bugüne kadar satılmadığını belirterek, "İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına köylüler müdahale etti" dedi.

- Bulgaristan