Bulgaristan'da en büyük Türk yatırımcılarından Alcomet yeni üretim tesisini açtı

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu şehrinde alüminyum sanayi sektöründe faaliyet gösteren en büyük Türk yatırımcılarından olan Alcomet şirketi otomotiv sanayi için aksesuar ve parça üretecek tesisi açtı.

Bölgenin en köklü sanayi tesisine sahip Alcomet'in Denetleme Kurulu Başkanı ve Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnce, AA'ya açıklamasında, "Bugün 1200 çalışanımız var. Bu yıl ciromuz 300 milyon avroyu geçecek. Daha da iyi şeyler yapacağız. Durmayacağız, devam edeceğiz." dedi.

Bulgaristan'a yatırımcı olarak eski sosyalist rejiminin "tam kırıldığı dönemde" 30 yıl önce geldiğini anlatan İnce, "İki dünya arasında büyük farklılıklar vardı. Bizim Türk iş adamı olarak özeliklerimiz var. Olayları çok iyi değerlendirmesini biliyoruz. Ona göre kararımızı verdik ve bu ülkeyi bir yatırım üssü olarak seçtik. Bugün geldiğimiz yerde de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz." dedi.

Bulgaristan'daki çalışmalarında Türkiye'nin Sofya büyükelçilerinden büyük destek gördüklerini vurgulayan İnce, "Bugün 1200 çalışanımız var. Bu yıl ciromuz 300 milyon avroyu geçecek." ifadesini kullandı.

İnce, Bulgar ve Türk kökenli çalışanların bu işletmede hem mühendislik açısından hem de ticari açıdan kendilerini geliştirdiklerini ve bunun memnuniyet kaynağı olduğunu vurguladı.

"Bulgaristan'daki Türk yatırımları her geçen yıl artıyor"

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'daki Türk yatırımları her geçen yıl artıyor." dedi.

Elektrikli otomobillerin elektrikli aksesuarları ve bazı parçalarının artık Şumnu'da bir Türk yatırımı olan Alcomet tarafından üretileceğini dile getiren Sekizkök, "Türk girişimcilerin Bulgaristan'a çok haklı gerekçelere dayanan büyük ilgisi var. Büyükelçilik olarak ülkedeki Türk yatırımların büyümesi, genişlemesi ve çeşitlenmesini destekliyoruz." diye konuştu.

Alcomet'in ve Fikret İnce'nin Bulgaristan'daki girişimcilerin öncülerinden olduğuna işaret eden Sekizkök, iş adamının Türk yatırımcılara ülkenin güvenilir olduğunu göstererek teşvik ettiğini söyledi.

Fikret İnce'nin her yıl fabrikasını büyütmesinin Şumnu Belediye Başkanlığı tarafından takdirle karşılandığını dile getiren Sekizkök, "İnce, Alcomet'i dünya pazarında dağıtım yapan çok büyük kapasiteli bir işletme haline getirdi." diye konuştu.

Şumnu sanayi sitesinde 370 bin metrekarelik alana kurulan Alcomet, dökümhane, haddehane, ekstrüzyon ve yeni kurulan mekanik profil işleme bölümleri ile üretim yapıyor.

Tesisin açılışına Şumnu Belediye Başkanı Lübomir Hristov, Bölge Valisi Valentin Aleksandrov ve Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel de katıldı.