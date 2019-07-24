Bulgaristan'da domuz vebası salgını, toplamda yarım milyon hayvan itlaf edilebilir

Bulgaristan'da yeni bir Afrika domuz vebası salgını patlak verirken iki şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Salgın sebebiyle 40 binden fazla domuzun öldürülmesi bekleniyor.

Gıda güvenliği uzmanı Alexandra Miteva, Brashldun köyünde 40 binden fazla domuzun bulunduğu büyük bir endüstriyel çiftlikte yeni bir salgının tespit edildiğini açıkladı. Miteva hastalık nedeni ile domuzların itlaf edileceğini belirtti. Ülkede Ruse şehrinde Cumartesi günü de başka bir çiftlikte domuz vebası salgınına rastlanmıştı. Nikolovo köyündeki bütün domuzlar öldürülmüştü. Euronews.com'da Görüntüle