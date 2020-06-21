Bulgaristan'da dev kütüphanedeki kitaplara karantina uygulaması
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Bulgaristan'da dev kütüphanedeki kitaplara karantina uygulaması

Bulgaristan'da dev kütüphanedeki kitaplara karantina uygulamasıSofya, (DHA)- Bulgaristan'ın en büyük kütüphanesi olan 'Aziz Kiril ve Metodiy' Milli Halk Kütüphanesi'nde, Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse (Covid-19) karşı alınan sıkı önlemler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

21.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:40

Bulgaristan'da dev kütüphanedeki kitaplara karantina uygulaması

Sofya, (DHA)- Bulgaristan'ın en büyük kütüphanesi olan 'Aziz Kiril ve Metodiy' Milli Halk Kütüphanesi'nde, Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse (Covid-19) karşı alınan sıkı önlemler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Kitaplara da 72 saat zorunlu karantina uygulanıyor.

Bulgaristan'ın en büyük kütüphanesi olan 'Aziz Kiril ve Metodiy' Milli Halk Kütüphanesi'nde,koronavirüse (Covid-19) karşı alınan sıkı önlemler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni talimatnameyle, koronavirüsün kitap yüzeyinde kalma süresi nedeniyle salgın döneminde kütüphaneden alınan veya geri verilen kitaplar için 72 saat zorunlu karantina süresi getirildi. Kütüphanedek, kitaplar 30 saniyede dezenfekte edebilen 'Self Clean' dezenfekte cihazı ile temizleniyor.

KÜTÜPHANEDE KARANTİNA SALONU DA VAR

Ülkenin en büyük kütüphanesi olan 'Aziz Kiril ve Metodiy' Milli Halk Kütüphanesi, ziyaretçi okurların güvenliği nedeniyle 72 saatlik zorunlu karantinaya alınacak kitaplar için özel bir 'karantina salonu' oluşturuldu.

KORONAVİRÜRE KARŞI 4 FARKLI YÖNTEM

Milli Halk Kütüphanesi'nde kitaplar için mor ötesi ışınlı 'Self Clean' cihazı, gazeteler için çubuk şeklindeki bir mor ötesi ışınlı cihaz, değerli arşivler için çay ağacı yağı dezenfeksiyonu ve 72 saat kitap karantinası ile birlikte koronavirüse karşı 4 farklı yöntem kullanılıyor.

Bulgaristan'da dev kütüphanedeki kitaplara karantina uygulaması

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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