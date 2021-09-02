Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Kasım'da yapılacak
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Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Kasım'da yapılacak

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Kasım'da yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı.

Bulgaristan'da 240 sandalyeli Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 152 milletvekili, cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Kasım'da yapılmasına destek verdi. Ülke anayasasına göre cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir düzenlenirken, görevdeki Cumhurbaşkanı Rumen Radev seçimde ikinci dönemi için yarışacak. Seçimin ikinci turu kalması halinde 21 Kasım'da yeniden oy kullanılacak.

Bulgaristan, erken seçime de gidecek

Ülkede ayrıca 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından meclisteki siyasi oluşumların hükümeti kurma konusunda uzlaşıya varamamasıyla erken seçime gidilmesi planlanıyor. Bulgaristan'da son genel seçimlerde en çok oy alan, ancak mecliste çoğunluğu elde edemeyen Böyle Bir Halk Var Partisi (İTN) hükümeti kurmaktan vazgeçmiş, İTN lideri Slavi Trifonov, "Elimizden gelen her şeyi yaptık, İTN hükümetine destek vermeleri için partilere tüm tavizleri verdik ve jestlerde bulunduk ancak Demokratik Bulgaristan ve Ayağa Kalk Bulgaristan partileri bize ihanet etti" demişti. İTN partisi Temmuz ayındaki erken genel seçimde 240 sandalyeli parlamentoda 65 sandalye kazanmıştı. Seçim Yasası gereği, birinci partinin hükümeti kurma görevinden vazgeçmesi halinde sıra ikinci partiye geçerken, eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi de hükümeti kuramamıştı. Cumhurbaşkanı Radev, üçüncü ve son kez kabine kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne (BSP) vermişti. BSP de kuracağı kabinenin güvenoyu alabilmesi için diğer partilerle yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamamıştı.

Yasaya göre meclisteki üçüncü siyasi grup da hükümeti kuramazsa cumhurbaşkanının yeni seçim tarihini belirlemesi gerekiyor. Hükümet kurma çalışmaları başarısız olursa Cumhurbaşkanı Radev, parlamentoyu feshederek yeniden erken genel seçim için tarih belirleyecek. - SOFYA

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Kasım'da yapılacak - Haberler
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