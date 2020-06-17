Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Radev ile Başbakan Borisov arasında kriz
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Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Radev ile Başbakan Borisov arasında kriz

Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov, sosyal medya ile bazı haber sitelerinde kendisini uyurken gösteren fotoğraflarının yayınlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyerek açık bir dille Cumhurbaşkanı Radev'i suçladı.

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Radev ile Başbakan Borisov arasında kriz
17.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:00

Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov, sosyal medya ile bazı haber sitelerinde kendisini uyurken gösteren fotoğraflarının yayınlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyerek açık bir dille Cumhurbaşkanı Radev'i suçladı.

Bulgaristan Başbakanı ve Avrupalı Gelişimi için Vatandaşlar Partisi (GERB) lideri Boyko Borisov ile muhalefetteki Rusya yanlısı Sosyalist Partisi (BSP) destekçisi Cumhurbaşkanı Rumen Radev arasındaki anlaşmazlık büyüyor. Gizli çekildiği anlaşılan ve bugün sosyal medya ile bazı haber sitelerinde Başbakan Borisov'u uyurken gösteren fotoğraflarının yayınlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Borisov, açık bir dille Cumhurbaşkanı Radev'i suçladı. Bugün siyasi rakiplerinin manipülasyon ve çamur atmada dibe vurduklarını belirten Borisov, kendilerine karşı nefretin ülkeyi Rusya'nın ekseninden çıkarıp Batı'nın eksenine yönlendirmelerinden sonra başladığını ifade etti.

Basına sızdırılan ve Başbakan Borisov'u uyurken gösterdiği iddia edilen fotoğraflarda bir dolabın çekmecesinde yüklü miktarda para ve altınlar olduğu görünüyor. Aynı dolabın üzerinde bir tabanca bulunuyor. Borisov fotoğraflara yönelik yaptığı açıklamada, "KGB'nin kitaplarında şu yazıyor. Öyle bir kirli oyun yap ki resimdeki bile kendinden iğrensin" ifadelerini kullandı.

"TEHDİTLER DEVLET BAŞKANINDAN GELİYOR"

Fotoğrafların çekilmesiyle ilgili kendisini koruyan ancak Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışan Ulusal Koruma Servisi'ni (NSO) işaret eden Borisov, Cumhurbaşkanı Radev'i suçlayarak, "Tehditler herhangi birinden gelmiyor, devlet başkanından geliyor. Ulusun birleştiricisinden geliyor. Tek başına çamurda olmamak için beni de çamura sokmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Radev'in desteklediği ana muhalefet BSP'nin siyasi arenada başarı gösteremediğini kaydeden Borisov, bu nedenle partisi partisine yönelik çirkin yıpratma taktikleri uyguladıklarını savundu. Borisov, ilk önce psikolojik olarak kendisini çökermek istediklerini, ardından da fiziki olarak yok etmeye çalışacaklarını iddia etti. Geçtiğimiz hafta yine basına sızdırılan bir ses kaydında kendisinin Parlamento Başkanı Tsveta Karayançeva'ya yönelik ağza alınmayacak sözler sarf ettiğinin iddia edildiğini hatırlatan Borisov, söz konusu kaydın da montaj olduğunu belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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