Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdi
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Mustafa Kemal Atatürk, Bulgaristan, Sofya, Güncel, Haber

Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdi

Bulgaristan Başkenti Sofya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı Elçililk binasında tören düzenlendi.

23.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:29
Bulgaristan'da çocuklar Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı odayı gezdi
Bulgaristan Başkenti Sofya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı Elçililk binasında tören düzenlendi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Atatürk'ün çalışma evinin bahçesinde İstiklal Marşı okundu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemi anlatıldı.

Bulgaristan Başkenti Sofya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ateşe olarak görev yaptığı Elçilik binasında düzenlendi. ürkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte ?İstiklal Marşı okundu, 23 Nisan'ın önemi anlatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükelçi Sekizkök "Biz aslında Atatürk'ün yaşadığı bir yerdeyiz. 23 Nisan'ı bu şekilde kutluyoruz. Çok güzel bir duygu. Bu merdivenlerden aşağı inmiş, bu bahçede dolaşmış" dedi.

ATATÜRK'ÜN ÇALIŞMA EVİ ÇOCUKLARA GEZDİRİLDİ

DHA'nın görüntülediği etkinlikte Atatürk'ün Sofya'da görev yaptığı yılları anlatan Sekizkök,  "1913 Kasım ayında gelmiş. 1914 yılı boyunca, Birinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce burada, Sofya'da görev yapmış. Askeri ataşe  olmuş.  Sonra Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşına girdikten sonra, 1915 yılında da ayrılmış ve Çanakkale'ye gitmiş. Çanakkale savaşının kahramanı da Atatürk" ifadelerine yer verdi.

ATATÜRK'ÜN ODASI 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARA TESLİM EDİLDİ

1913- 1914 yıllarında askeri ataşe olarak Sofya'da görev yapan Mustafa Kemal'in çalışma odası, bugün elçilik binasında muhafaza ediliyor. Sofya'nın en güzel binalarından biri olan binada, Atatürk'e ait birçok obje var. Bunlardan biri de nadide bir parça sayılan Atatürk'ün portresi. Büyükelçi Sekizkök çocuklara bu portrenin hikayesini anlattı. Mustafa Kemal'in daktilosu, yazışmaları ve o döneme ışık tutan eşyaların bulunduğu oda, 23 Nisan da çocuklara teslim edildi. 

ATATÜRK'ÜN SOFYA'DAKİ ÇALIŞMA EVİ GEZİLDİ

Sofya'da yaşayan Gökdeniz Bulut, Hatice Yücesan ve Ceylin Çelik, Atatürk'ün sandalyesine oturdu, daktilosuna dokundu, onun yazdığı kalemleri inceledi. Atalarının huzuruna çıkan çocuklar "23 Nisan kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene" mesajlarıyla, bu günü kendilerine bağışlayan Cumhuriyetin kurucusunu andı. - Sofya

Kaynak: DHA

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