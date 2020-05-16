Bulgaristan'da camiler ibadete yeniden açıldı
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Bulgaristan'da camiler ibadete yeniden açıldı

Bulgaristan'da koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 13 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal sona erdi.

Bulgaristan'da camiler ibadete yeniden açıldı
16.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:02

Bulgaristan'da koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 13 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal sona erdi. Bir buçuk milyona varan Müslüman'ın yaşadığı ülkede  camiler dünden itibaren ibadete yeniden açıldı. Bulgaristan'da ilk defa bu cuma cemaate açılan camilerde, namaz öncesi ve sonrası dezenfeksiyon işleri zorunlu oldu. TİKA'nın desteğiyle restore edilen, 1865 yılında inşa edilmiş ve Sofya'da Müslümanların ibadet edebildiği tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi Cami, kapılarını ibadete 2 ay sonra açtı. Camiler,  namaz öncesi ve sonrası dezenfekte edildi ve gelen kişilerin ellerine de dezenfekte sprey sıkıldı. Camilerde ibadet, sosyal mesafe kuralları gözetilerek koruyucu maske takılarak gerçekleşti.

'MÜSLÜMANLAR DUYARLI VE SORUMLU HAREKET EDİYOR?

Müftülük Yüksek İslam Şurası, aldığı kararla Ramazan Bayramı namazının açık havada kılınmasını tavsiye etti. Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, DHA'ya yaptığı açıklamada 'Biz Bulgaristan Müslümanlarının dini yönetimi olarak her daim devletin aldığı kararları yakından takip ediyoruz. Son dönemlerde Bulgaristan'da olumlu gelişmeler olduğunu gördük. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda bütün gerekli tedbirleri almak suretiyle camilerimizin açılma kararını aldık' dedi.'HASTA VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR EVDE?Ahmet, 'Bugün de görüldüğü gibi, cemaatten hastalar, kronik rahatsızlığı olanlar burada değil. Normalde caminin içi dışı dolu oluyordu, bugün ise sosyal mesafeye dikkat etmek suretiyle caminin içinde çok az insan var, dışarıda daha da az insan var. Bu da Müslümanların, duyarlı aklıselim hareket ettiğini gösterir' ifadelerini kullandı.'SADECE FARZ NAMAZI KILINDI, SÜNNET EVDE?

Türkiye'nin Bulgaristan Sosyal ve Dini İşler Müşaviri Mehmet Genç, 'Bulgaristan'da, Makedonya'da, Sırbistan'da ve diğer komşu ülkelerde sosyal mesafe kuralları uygulanarak Cuma namazı kılındı. Cemaat sadece farz namazını kıldı ve Müftü'nün tavsiyesi üzerine cemaat sünneti evde kıldı. Bu şekilde uygulama doğru, çünkü hassasiyet arz ediyor. Hayırlı olsun diyoruz, inşallah bu hastalık defolur ve bütün insanlar rahat ibadet eder. Herkes rahat işine gider?.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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