Bulgaristan'da Borisov hükümeti güvenoyu aldı Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov'un hükümeti, yapılan güven oylaması sonucunda güvenoyu aldı.

Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov'un hükümeti, yapılan güven oylaması sonucunda güvenoyu aldı.

Bulgaristan'da 5'inci kez yapılan güven oylamasında, Borisov hükümeti tekrar güvenoyu aldı. GERB ve Birleşmiş Vatanseverler kabine lehine oy kullandı. 102 BSP'li ve DSP'li milletvekili, 'ret' oyu kullandı. İkitidarda çoğunluk koalisyonundan 124 milletvekili hükümetin görevden alınmasına 'karşı' oy kullandı. 11 vekil ise 'çekimser' oy kullandı. Güven oylaması, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı protestoların 13'üncü gününde gerçekleşti.

Kaynak: DHA