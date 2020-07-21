Bulgaristan'da Borisov hükümeti güvenoyu alamadı Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan hükümeti, meclisten güvenoyu alamadı.

Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan hükümeti, meclisten güvenoyu alamadı.

Bulgaristan Meclisinde bugün yapılan oylamada, 124 milletvekili hükümet aleyhinde oy kullanırken, 102 milletvekili lehte, 11 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Borisov hükümetinin, ülkede iki haftadır devam eden hükümet karşıtı protestoların devam ettiği ortamda yapılan güven oylamasından "başarısız" çıkması dikkati çekti.

Başbakan Borisov, yaptığı açıklamada, kabinenin revize edilmesini düşüneceğini ifade ederek, erken seçime gidilmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan, meclis önünde toplanan göstericiler, "İstifa" ve "Hapis" yazılı dövizler açarak, hükümet karşıtı protestolarına devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in iki danışmanının tutuklanması üzerine başkent Sofya'da başlayan protestolar, ülke genelindeki büyük şehirlere de yayılmış, Radev, hükümetin istifa etmesi ve erken genel seçime gidilmesi gerektiğini söylemişti.

Borisov ise ülkedeki durumu kontrol altına alabilmek için Maliye, Ekonomi ve İçişleri Bakanlarının istifasını talep etmişti.

Kaynak: AA