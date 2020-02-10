Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü
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Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü

10.02.2020 22:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:29
Bulgaristan'da bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü

'ın güney batısında bulunan Blagoevgrad şehrinde kiliseleri dolduran Hristiyanlar, Hz. ve Aziz Haralambos'a şükranlarını sunmak için kavanozlar dolusu balı mumlarla süsleyerek dualar etti.


Aziz Haralambos Günü olarak bilinen dini bayramda birçok bal üreticisi bu senenin yeni kesim ürünlerini kiliselere getirerek, ibadet etti ve dini ritüellerini yerine getirdi. Rahipler balları kutsarken, sağlık ve huzurlu bir senenin geçmesi için toplu şekilde dua töreni düzenledi. Aziz Haralambos ülkede aynı zamanda "Hastalıkların Efendisi" olarak da biliniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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