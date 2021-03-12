Bulgaristan'da AstraZeneca Kovid-19 aşısının uygulanması geçici olarak durduruldu
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Bulgaristan'da AstraZeneca Kovid-19 aşısının uygulanması geçici olarak durduruldu

12.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:12
Bulgaristan'da AstraZeneca Kovid-19 aşısının uygulanması geçici olarak durduruldu

Bulgaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılama kampanyasında en çok kullanılan Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının uygulanması geçici olarak durduruldu.

Bulgaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılama kampanyasında en çok kullanılan Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının uygulanması geçici olarak durduruldu.

Başbakan Boyko Borisov, hükümetin çalışma oturumunda yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısının yan etkileri konusundaki toplumsal endişeleri göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Bu aşının güvenirliliği konusunda olabilecek tüm komplikasyonlar hususundaki şüpheleri değerlendirerek uygulanmanın durdurulması talimatı verdim." dedi.

Borisov, Avrupa İlaç Ajansından (EMA), "AstraZeneca aşısının güvenirliliği ile ilgili net ve açık yazılı onay gelene kadar" bu aşının uygulanmasına ara verileceğini ifade etti.

Bulgar makamları, ülkede bugüne dek 30 bin doz uygulanan AstraZeneca aşısının zararlı olmadığını iddia etmişti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3121'e çıktı

Nüfusu 6,9 milyon olan ülkede aşılanmış vatandaşların sayısının sadece 324 bin 446 olması dikkat çekiyor. Ülkede, sadece Avrupa Birliği'nin (AB) onayladığı aşılar kullanılıyor.

Son 24 saatte yeni vaka sayısı 3121'e yükselen ülkede, virüse bağlı olarak 95 kişi öldü. Ülkede 502'si yoğun bakımda olmak üzere 6604 kişi hastanede tedavi görüyor.

Salgının 3'üncü dalgasının devam ettiği ülkede hükümetin kurduğu Kovid-19 Kriz Masası, daha önce neredeyse tamamen gevşetilen önlemlerin seyrini yerel yönetimlere bırakmıştı.

Hasta sayısında büyük artışların gözlendiği Sofya, Burgaz ve Şumnu kentlerinde kalabalık mekanlarda maske kullanılması tavsiye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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