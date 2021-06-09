Bulgaristan'da askeri uçak düştü: Pilot kayıp
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Bulgaristan'da askeri uçak düştü: Pilot kayıp

Bulgaristan'da askeri uçak düştü: Pilot kayıp
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı MIG-29 tipi savaş uçağının Karadeniz üzerinde radardan çıkarak düştüğü ve pilotun kayıp olduğu açıklandı.

Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı MIG-29 tipi savaş uçağının Karadeniz üzerinde radardan çıkarak düştüğü ve pilotun kayıp olduğu açıklandı.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı MIG-29 tipi savaş uçağının Karadeniz üzerinde radardan çıkarak düştüğünü duyurdu. Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası tatbikat sırasında eğitim uçuşu yapan MIG-29 uçağının yerel saatle 00.45'te radarlardan kaybolduğu ifade edilerek, Karadeniz'in Şabla Burnu açıklarında düşen uçağın pilotunun kayıp olduğu bildirildi.

Savunma Bakanı Georgi Panayotov, düşen uçağın Uluslararası Şabla 2021 Askeri Tatbikatı'na katıldığını kaydederek, söz konusu tatbikata ABD, Sırbistan ve Bulgaristan'dan savaş uçaklarının katıldığını duyurdu. Bakan Georgi Panayotov, pilotun Graf İgnatievo Hava Üssü'nde görev yapan Albay Valentin Terziev olduğunu belirterek, kayıp pilot için arama kurtarma operasyonu başlattıklarını açıkladı.

Arama kurtarma operasyonuna gemiler, helikopterler ve dronlar kullanılarak devam edildiği kaydedildi. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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