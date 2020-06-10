Bulgaristan'da ASALA şehidi diplomat Bora Süelkan anıldı Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde 1982'de ASALA terör örgütünün şehit ettiği Türk diplomat Bora Süelkan'ın Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosluğundaki anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde 1982'de ASALA terör örgütünün şehit ettiği Türk diplomat Bora Süelkan'ın Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosluğundaki anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süelkan'ın katledilmesini şiddetle kınayarak, "Terörizmin milliyeti, ırkı, cinsiyeti ve coğrafyası yoktur." dedi.

Büyükelçi Sekizkök, "Bora Süelkan, sadece Türk olduğu için, Burgaz'da Türkiye'yi temsil ettiği için öldürüldü." ifadesini kullandı.

Törende, ASALA gibi birçok terör örgütünün hedef aldığı 40'ı aşkın Türk diplomatın çeşitli suikastlarda yaşamlarını yitirdikleri, Süelkan'ın katillerinin ise maalesef hala yakalanmadığı anımsatıldı.

Türkiye'nin Sofya Büyükleçiliği Sosyal İşler Müşaviri Mehmet Genç de törende dua okudu. Törene Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel ve diğer diplomatlar da katıldı.

Kovid-19 salgınında Bulgaristan-Türkiye iş birliği

Büyükelçi Sekizkök, bölgeye yaptığı ziyaret kapsamında Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman'la bir araya geldi. Görüşmelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iki ülke arasındaki yardımlaşma çalışmaları ele alındı.

Sekizkök, Burgaz Belediye Başkanı Nikolov ile toplantısında, "Türkiye ve Bulgaristan bu (Kovid-19 salgını) kriz döneminde ortak bir düşman ve tehdide karşı iki dost, komşu ülke olarak mücadele etti. Türkiye olarak Bulgaristan ne talep ettiğiyse, eksiksiz zamanında karşıladık." değerlendirmesinde bulundu.

Burgaz Belediye Başkanı Nikolov, Türkiye'nin Burgaz bölgesine yolladığı malzememe ve diğer yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Bu kriz bizleri birbirimize daha da yakınlaştırdı." şeklinde konuştu.

Burgaz'a bağlı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Ruen ilçesi Belediye Başkanı İsmail Osman, "Görevde olduğu son 10 yılda ilk kez Anavatanımız Türkiye'nin bir büyükelçisi ilk kez bizleri ziyaret ediyor." dedi.

Osman, Ruen bölgesinde ilk Kovid-19 vakası tespit edildiğinde kendisini ilk arayanların, Burgaz Başkonsolosu Güzel ve Büyükelçi Sekizkök olduğunu belirterek, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin organizasyonunda bölgedeki ihtiyaç sahibi Türk ve Müslümanlara yardım paketlerinin ulaştırıldığını söyledi.

Kaynak: AA