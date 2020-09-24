Bulgaristan'da antika eser operasyonu
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Bulgaristan'da antika eser operasyonu

24.09.2020 16:29 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:33
Bulgaristan'da antika eser operasyonu

Bulgaristan'ın Yenipazar kentinde, polis gerçekleştirdiği bir baskında evde saklanan bin 200 antika esere el koydu.

Bulgaristan'ın Yenipazar kentinde, polis gerçekleştirdiği bir baskında evde saklanan bin 200 antika esere el koydu.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki Yenipazar kentinde polis bir eve baskın düzenledi. Evde saklanan bin 200 antika eser ele geçiren polis, eserleri yerleştirildikleri 26 çantada tespit etti. Ele geçirilen antika eserler arasında 209 madeni para, ok uçları da bulunuyor. Evde bulunan 3 metal detektörüne de ele koyan polis 58 yaşındaki evin sahibini gözaltına aldı. Olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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