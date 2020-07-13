Bulgaristan'da 7 sığınmacının polis tarafından darbedildiği iddiası
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Bulgaristan'da 7 sığınmacının polis tarafından darbedildiği iddiası

Kırklareli'nde yakalanan 7 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Bulgaristan'da 7 sığınmacının polis tarafından darbedildiği iddiası
13.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:01

Kırklareli'nde yakalanan 7 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Dereköy'de yaptıkları kontrollerde, Afganistan uyruklu 7 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde, sınır tellerini geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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