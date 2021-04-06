Bulgaristan'da 6 parti ve ittifak mecliste temsil edilecek
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Bulgaristan'da 6 parti ve ittifak mecliste temsil edilecek

Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel
Bulgaristan'da 6 parti ve ittifak mecliste temsil edilecek

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan genel seçimde hiçbir parti tek başına çoğunluk sağlayamazken 6 parti ve ittifakın mecliste temsil edileceği açıklandı.

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan genel seçimde hiçbir parti tek başına çoğunluk sağlayamazken 6 parti ve ittifakın mecliste temsil edileceği açıklandı.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), yerel seçim komisyonlardan gelen pusulaların yüzde 99'unun sayılması sonucu ırkçı İç Makedon-Edirne İhtilal Örgütünün (VMRO) yüzde 3,65 oyla parlamentoya giremeyeceğini duyurdu.

Seçimde Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi yüzde 26,14 oyla ilk sırayı aldı.

Kampanya yapmayan, program öncelikleri ve adaylarının isimlerini dahi açıklanmayan popüler şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi oyların yüzde 17,73'ünü alarak ikinci sıraya yerleşti.

Ana muhalefetteki Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) önemli oy kaybına uğrayıp yüzde 15,02 ile üçüncü sırada yerleşti.

Türk ve Müslümanların geleneksel olarak desteklediği Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi yüzde 10,34 oy ile ülkenin 4. büyük siyasi gücü oldu.

Hükümet karşıtı protestolara öncülük eden eski adalet bakanlarından Hristo İvanov'un kurduğu sağcı Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yüzde 9,52 ile beşinci sırayı alırken mecliste temsil edilecek son parti, yüzde 4,74 oyla eski BSP milletvekili Maya Manolova'nın lideri olduğu "Ayağa Kalk! Magandalar Dışarı!" oluşumu oldu.

Daha önce 3 kez başbakanlık yapmış olan Boyko Borisov, yeniden başbakanlığa aday olduğu ancak parlamentoda GERB partisinin oy çoğunluğu olmadığı için diğer güçlerin desteği ile "teknokratlar hükümeti" kurulması teklifinde bulunmuştu.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in hükümeti kurma görevini Borisov'a vermesi fakat ülkedeki siyasi kamplaşma nedeniyle koalisyon müzakerelerinin zorlu geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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