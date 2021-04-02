Bulgaristan'da 4 Nisan'daki genel seçimler için Türkiye'de 35 sandık kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bulgaristan'da 4 Nisan'daki genel seçimler için Türkiye'de 35 sandık kurulacak

Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Bulgaristan'da 4 Nisan'daki genel seçimler için Türkiye'de 35 sandık kurulacak

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılacak milletvekili seçimleri için Türkiye'de bu ülke vatandaşlarının oy kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla toplam 35 sandığın kurulacağı bildirildi.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılacak milletvekili seçimleri için Türkiye'de bu ülke vatandaşlarının oy kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla toplam 35 sandığın kurulacağı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, seçimlerde Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanabilmesini sağlamak için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Manisa, Kocaeli ve bu illere bağlı bazı ilçelerde 35 sandık kurulacak.

Türkiye'de oy kullanmak isteyen Bulgaristan vatandaşlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kısıtlamalardan etkilenmemeleri ve sandıklara erişim konusunda sorun yaşamamaları için ilgili Türk makamlarınca Bulgaristan'ın Türkiye'deki diplomatik misyonlarıyla eşgüdüm içerisinde gerekli tedbirler alınıyor.

Bulgaristan'da Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), 4 Nisan'da düzenlenecek parlamento seçimlerinde yurt dışında yaşayan seçmenler için toplam 465 sandık kurulacağını bildirmişti.

Seçimler için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi 20 binden fazla kişinin ön kayıtla oy kullanma talebiyle başvuruda bulunduğu bildirilmişti.

30 siyasi parti ve koalisyon, seçimlere aday gösterdi

Kayıtlı 6,3 milyon seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da 30 siyasi parti ve koalisyon yarışacak.

Kamuoyu araştırmaları, 6 veya 7 parti ve ittifakın yüzde 4 barajını aşabileceğini gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Cahit Özkan Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bulgaristan'da 4 Nisan'daki genel seçimler için Türkiye'de 35 sandık kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:02:39. #1.16#
title