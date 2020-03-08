Bulgaristan'da 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
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Bulgaristan, Güncel

Bulgaristan'da 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle incelenen 70 vakanın 4'ünde virüse rastlandığı bildirildi.

08.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:24
Bulgaristan'da 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle incelenen 70 vakanın 4'ünde virüse rastlandığı bildirildi.

Bakanlar Kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında, Gabrovo kentinde Akciğer Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören 27 yaşındaki bir kişi ve kendisiyle temas ettiği belirlenen 61 yaşındaki diğer hastada virüs tespit edildiği açıklandı.

Plevne kentinde de solunum yolları rahatsızlığıyla tedavi gören 75 yaşındaki bir kadın ile şehir hastanesinde görevli kadın sağlık personelinde de yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Yaşlı kadının yalnız yaşadığı ve yurt dışına çıkmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede ilk Kovid-19 vakalarının kayda geçmesi üzerine kabineyi olağanüstü topladı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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