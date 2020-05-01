Bulgaristan'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bulgaristan Bilimler Akademisine (BAN) bağlı Merkez Rasathane, 4,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Filibe'nin kuzeydoğusunda ve 2 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Deprem ülkenin güney komşusu Yunanistan ve kuzey komşusu Romanya'da da hissedildi.

Paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA