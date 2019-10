Bulgaristan'da 2019 Voleybol Galası

26.10.2019 02:17

Voleybolda Erkekler ve Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu grup aşaması kura çekimi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirildi.

Sofya'daki bir otelde düzenlenen törenin ardından kura sonuçlarını AA muhabirine değerlendiren Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Pelin Yüce Falay, kuraya Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Vakıfbank Voleybol Kadın Takımı'nın katıldığını, üç takımın da gruplarının çok kuvvetli olduğunu söyledi.

Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'nin aynı grupta oynayacağını anımsatan Falay, "Bizim grubumuzda İtalya'dan iyi bir takım var. Gerçi biz grupta da iyi, kuvvetli takımlarla maç oynamayı tercih ediyoruz, çünkü bu sizi çeyrek finale hazırlıyor. Her zaman iyi maç yapıp, oralara, çeyrek finale gitmek, çok daha sağlıklı, bizim takımların açısından." dedi.

Zorlu gruplar olduğuna işaret eden Pelin Yüce Falay, "Şampiyonlar Ligini kazanmak istiyorsak, her rakibi yenmek durumundayız. Dolayısıyla ister grupta olsun, ister sonraki ayaklarda olsun, çıkıp elimizden gelen en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk kadın voleybolunun şu anda Avrupa'yı domine ettiğine dikkati çeken Falay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla da büyük gurur duyuyoruz. Eczacıbaşı'nın bir Avrupa şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin bir Avrupa şampiyonluğu var. Dolayısıyla son 10 seneye özellikle baktığınızda, çok ciddi anlamda Türk kadın voleybolu Avrupa'ya damgasını vurmuştur. Başarının sırrı çok çalışmaktır. Biz Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı olarak çok iyi bir ekibe sahibiz. Yönetimimiz de bizi inanılmaz derecede destekliyor. Bu kadar büyük bir başarı ancak çalışmayla, özveri ile sabırla geliyor."

Galada Yılın Voleybolcusu Ödülü'nü alan Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı sporcusu Tijana Boskovic, Türkiye'de voleybol oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Boskovic, "Bu benim 5. sezonum olacak. Bence bu Avrupa'nın en güçlü takımıdır. Bence bu yıl Türk liginde oynamak de çok ilginç olacak. Her geçen yıl daha da iyi oluyor. Çok sayıda yeni ve başarılı oyuncular geliyor. Yaşayıp göreceğiz." dedi.

Boskovic, kura sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"Bu akşam gelecek Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi gördük. Benim Takımım Eczacıbaşı Vitra bir Polonyalı, bir Finlandiyalı takımla ve Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu bizlere büyük bir heyecan veriyor. Sanırım iyi rakiplerle karşılaşacağız ve buna olabildikçe en iyi şekilde hazırlanacağız.

Şampiyonlar Ligi'nde diğer grupları incelemedim. Sadece kendi grubumuza baktım. Ancak bence bu Şampiyonlar Ligi çok sıkı olacak, çünkü içinde çok sayıda büyük takımlar yer alıyor. Bilindiği üzere bu sene üç Türk takımı bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Söylediğim gibi, Fenerbahçe ile oynayacağımız için bir derbimiz de olacak."

Galada olmaktan mutlu olduğuna işaret eden Boskovic, "Son iki yıl katılamadım ancak bu kez iyi bir şansım oldu. Benim ülkemi, benim kulübümü ve benim ulusal federasyonumu temsil etmekten mutluyum. Bu ödülü almaktan büyük onur duyuyorum. Bu beni aynı yoldan ilerlemeye motive edeceğinden ve elimden geleni en iyisini yapacağımdan eminim." dedi.

Ömür Boyu Başarı Ödülü

Galada Ömür Boyu Başarı Ödülü alan Milli Voleybolcu Neslihan Demir Güler de voleybolun hem Türkiye'de hem de uluslararası platformda çok başarılı oldukları bir spor dalı olduğunu söyledi.

Güler, "O yüzden altyapılardaki arkadaşlarımızın daha çok katılmasını, daha fazla kız çocuğunun voleybolla tanıştırmak istiyoruz. Zaten başarımız ortada. Bu başarımızı katlayarak, daha nerelere götürebiliriz, ona bakıyoruz. Umarım, elimizden gelenin en iyisini yapıp adımızı her zaman en üst sıralara yazdırırız. Hem Avrupa'da hem dünyada." dedi.

Güler, çekilen kura sonucu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Baktığımızda, güzel kuralar çektik ancak Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'nin aynı gruba düşmesi çok iyi olmadı, bence. Ama iki takımımız da elinden geldiğince Türkiye'yi en iyi yerde temsil edeceğini düşünüyorum."

"En iyi sonuçları bekliyoruz"

Fenerbahçe A Erkek Voleybol Takım Teknik Menajeri Dariusz Stanicki ise "En az finalde oynayacağız diye düşünüyorum. Erkek takımı olarak çok güçlü bir grup çektik. İki İtalyan takımı ve Çek şampiyonu. O grup çok zor ama biz savaşacağız. En iyi sonuçları bekliyoruz." dedi.

Stanicki, Fenerbahçe Opet Bayan Takımı'nın Eczacıbaşı ile eşleştiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çok güçlü bir takım. Hem Türkiye'de şampiyonluk için oynayacağız hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedeflerimiz var. Finlandiya takımı da var grupta. Ondan sonra Polonya takımı. Umarım iyi sonuçla grupta en az ikinci ama ben her zaman Fenerbahçe takımı olarak birinci çıkacağımıza umuyorum. Bizim hedeflerimiz her yerde ve her zaman çok büyük."

Halkbankası Spor Kulüp Müdürü Ali Şen Ocak ise rakiplerinin Rusya'dan Zenit Kazan olduğunu ifade ederek, Belçika'dan Mayzek, Hollanda'dan takımların da rakipleri olduğunu söyledi.

Bu takımların, daha önceki yıllarda da sürekli oynadıkları ve çok yakından tanıdıkları takımlar olduğunu anlatan Ocak, şöyle konuştu:

"Özellikle Zenit Kazan ile daha önce söylediğim gibi sürekli kurada eşleşiyoruz. Bizim için çok zorlu bir kura diyebilirim. Özellikle son iki yıldır Şampiyonlar Lig'inin statüsünün değişmesi ile gruplarda sadece ilk birinci sıradakiler çıkıyor ve en iyi üçüncü olan iki takım çıkıyor. Ama biz Halkbankası Spor Kulübü olarak her zaman yukarıları hedeflediğimiz için bu yıl da elimizden geleni yapıp Şampiyonlar Ligi'nde en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz."

