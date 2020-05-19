Bulgaristan'da 19 Mayıs coşkusu
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Bulgaristan'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda ve evlerde aynı coşkuyla kutlanırken, aynı coşku Bulgaristan'da da yaşandı.

Bulgaristan'da 19 Mayıs coşkusu
19.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:28

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda ve evlerde aynı coşkuyla kutlanırken, aynı coşku Bulgaristan'da da yaşandı. Atatürk'ün Sofya'da ataşe olarak görev yaptığı binada resmi tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Atatürk'ün ataşe olarak görev yaptığı binada tören düzenlendi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün himayesinde düzenlenen törene siyasi, diplomasi ve iş çevrelerinden koronavirüs (Covid-19) önlemlerine nedeniyle az sayıda kişi katıldı. Konukların arasında Bulgaristan Millet Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı, Eski Kültür Bakanı ünlü Türk heykeltıraş Vejdi Raşidov, üyelerinin çoğunun Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkan Yardımcısı Ahmet Ahmedov, Hürriyet ve Şeref Halk Partisi Başkanı Kasım Dal, Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik ve Sofya'da eğitim gören Türk üniversite öğrencileri de vardı.

MİLLİ MÜCADELE SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 101. Yılı kapsamında Samsun Valiliği ve Sofya Büyükelçiliği işbirliği ile bu yıl içinde açılması planlanan 'İlk adımdan Kurtuluşa' Milli Mücadele Sergisi'nden bazı parçalar bugün sergilendi. Koronavirüs dolayısıyla serginin resmi açılışı henüz yapılamadı. Sofya'da günümüzde Büyükelçilik binası olan Atatürk'ün evinde bahçede yapılan program, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başladı.

'MİLLİ DİRENİŞ VE İNANCIMIZI UYANDIRDI, KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DİRİLDİK'

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök konuşmasında, 'Atamız 101 yıl önce bugün Samsun'a çıkmak suretiyle Türk milletinin yeniden var olma mücadelesinin başlangıcını yaptı. İçimizdeki milli direniş ve inancı tekrar uyandırdı, küllerimizden yeniden dirildik. Atatürk'ün askeri ataşelik yaptığı, Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce 1914 yılında çalıştığı bu konutta 19 Mayıs'ı birlikte kutluyor olmanın ayrı bir önemi, ayrı bir anlamı var' dedi. 19 Mayıs programında Sofya Teknik Üniversitesi Havacılık Mühendisliği Bölümü öğrencisi Merve Çağla Kahraman 'Gençliğe Hitabe'yi okudu.

ATATÜRK'ÜN ATAŞE OLDUĞU YILLAR BEYAZ PERDEYE TAŞINACAK

Sergiyi gezen Büyükelçi Sekizkök, Atatürk'ün Sofya anılarını anlattı. Atatürk'ün Sofya dönemini anlatacak ortak yapım projesi Parlamento Kültür Komisyonu Başkanı ve ülkenin en önemli kültür-sanat adamlarından heykeltıraş Vejdi Raşidov da bir müjde verdi. Raşidov: 'Sayın Büyükelçimizle konuştuk, Atatürk'ün burada hayatıyla ilgili bir ortak yapım film çalışması gerçekleştireceğiz. Korona krizi geçtikten sonra proje netleşecek' dedi.

'ATATÜRK BULGAR HAFIZASINDA KALICI BİR İZ BIRAKTI'

Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik ise "Atatürk, buradaki Bulgarlara Türkiye'yi sevdiriyor, Malum, zor savaş dönemlerinden sonra burada askeri ataşelik yapması, çok manidar. Atatürk Bulgar hafızasında kalıcı bir iz bırakıyor? dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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