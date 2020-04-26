Bulgaristan'da 17 katlı binanın patlayıcı ile yıkım anı
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Bulgaristan'da 17 katlı binanın patlayıcı ile yıkım anı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 40 yıl önce "Balkanlar'ın en büyük ve en modern basın evi" olması amacıyla kurulan 17 katlı bina patlayıcı ile yıkıldı.

Bulgaristan'da 17 katlı binanın patlayıcı ile yıkım anı
26.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:41

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 40 yıl önce "Balkanlar'ın en büyük ve en modern basın evi" olması amacıyla kurulan 17 katlı bina patlayıcı ile yıkıldı.

Binanın yıkımı için yüzlerce kilogram dinamit kullanıldı.

Belediye ekipleri ve polisin denetiminde gerçekleştirilen yıkım nedeniyle kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ülkede 1989 yılında sona eren komünizm döneminin mimari kalıntılarından biri olan bina, çevreye zarar vermeden denetimli şekilde yıkıldı.

Binanın yıkılmasını, çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu ile vatandaşlar izledi.

1980 yılında yapımına başlanan ve "Rodina" (Vatan) Basın Evi" olarak isimlendirilen binanın, 50 bin metrekarelik alanı ve 600 çalışma odası bulunuyordu.

Binanın, ülkede yayınlanan tüm basını tek çatı altında toplaması planlanmıştı.

Ülkenin son komünist diktatörü Todor Jivkov'un 1989'da devrilmesinin ardından Bulgaristan, derin bir ekonomik krize girmiş ve bu yüzden 17 katlı bina tamamlanamamıştı.

Binayı 2018 yılında satın alan iş adamı Mihail Tikov, inşaatın tamamlanmasının, imha edilmesinden daha pahalı olduğunu belirterek yıkım kararı almıştı.

Bulgaristan'da 17 katlı binanın patlayıcı ile yıkım anı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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