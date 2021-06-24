Bulgaristan'da '15 Temmuz destanı' isimli fotoğraf sergisi
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Bulgaristan'da '15 Temmuz destanı' isimli fotoğraf sergisi

Bulgaristan'da '15 Temmuz destanı' isimli fotoğraf sergisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bulgaristan Varna Free Üniversitesi 25 Haziran'da Uluslararası Milli Güvenlik Sempozyumu gerçekleştiriyor.

Bulgaristan Varna Free Üniversitesi 25 Haziran'da Uluslararası Milli Güvenlik Sempozyumu gerçekleştiriyor. Sempozyum kapsamında 15 Temmuz destanı' isimli fotoğraf sergisi de açılacak. İstanbul Rumeli Üniversitesi de sempozyuma '15 Temmuz 2016'da Hain Darbe Teşebbüsüne Karşı Ulusal Direnç' konulu fotoğraf sergisiyle katılacak.

Sempozyum için Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden gelen çok sayıda akademisyen ve milli güvenlik uzmanı sergiyi gezme imkanı bulacak. Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan sergi, Avrupa Birliği'nde (AB) 15 Temmuz darbe girişimini yansıtan ilk sergi olma özelliğine sahip.

"BULGARİSTAN TÜRKİYE'NİN YANINDA YER ALDI"

Sempozyuma katılmaya hazırlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka sergiye ilişkin şöyle konuştu:

"Öncelikle kardeş üniversitemiz olan Varna Free Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu bu sempozyumda yer aldığımız için çok mutluyuz. Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde Türkiye'de hiç beklenmedik bir gelişme yaşanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, ulusal egemenliği tehdit etmiş ve ülkenin kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştır. Bu, Türk demokrasi hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde kamu ve özel, asker ve sivil ayrımı olmaksızın saldırılar düzenlenmiş, devlet televizyonu ve çeşitli medya kuruluşları işgal edilmiştir. Hatta havalimanları, köprüler, meydanlar kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Darbenin amacı, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından devlet yönetiminin ele geçirilmesidir. Yani demokratik yollarla seçilmişlerin bertaraf edilmesi ve hatta mahallelerden ülke yönetimine kadar tüm Türkiye'yi kontrol altına almaktı. Bulgaristan, bu demokrasiye karşı girişilen hareket karşısında her daim Türkiye'nin yanında yer aldı. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Başbakanlığı ile Türkiye'yi ve demokrasiyi destekledi. Bulgaristan ve diğer dost ve müttefik ülkeler Türkiye'nin bu demokrasi mücadelesinde yanında yer alarak, kadim dostluklarını tekrar göstermiştir. Üniversitemiz, millet iradesine saygı duymayan, özgür, bilimsel düşünceye ve demokrasiye kasteden her türlü girişime karşı devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte, aynı kararlılıkla mücadele etmeyi ve bu uğurda canını vermeye hazır nesiller yetiştirmeyi kendisine görev bilmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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