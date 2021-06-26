Bulgaristan'da, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisi açıldı
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Bulgaristan'da, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisi açıldı

Bulgaristan'da, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisi açıldı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bulgaristan'ın Varna şehrinde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Bulgaristan'ın Varna şehrinde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

"Hain Darbe Teşebbüsüne Karşı Ulusal Direnç" konulu fotoğraf sergisi, Bulgaristan Varna Free Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası Milli Güvenlik Sempozyumu" kapsamında İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından açıldı.

Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan sergi, Avrupa Birliği'nde (AB) 15 Temmuz hain girişimini yansıtan ilk sergi olma özelliği taşırken, sempozyum için AB ve diğer ülkelerden gelen çok sayıda akademisyen ve milli güvenlik uzmanı sergiyi gezme imkanı buldu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, yaptığı açıklamada, sempozyumda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 15 Temmuz akşamı Türkiye'de hiç beklenmedik bir gelişmenin yaşandığını ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içine sızmış FETÖ üyelerinin, ulusal egemenliği tehdit ederek ülkenin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını hatırlattı.

Söz konusu darbe girişiminin, Türk demokrasi hayatında bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Dodurka, "Darbenin amacı, FETÖ tarafından devlet yönetiminin ele geçirilmesidir. Yani demokratik yollarla seçilmişlerin bertaraf edilmesi ve hatta mahallelerden ülke yönetimine kadar tüm Türkiye'yi kontrol altına almaktı." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın, bu demokrasiye karşı girişilen hareket karşısında her daim Türkiye'nin yanında yer aldığını anımsatan Dodurka, "Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Başbakanlığı ile Türkiye'yi ve demokrasiyi destekledi. Bulgaristan ve diğer dost ve müttefik ülkeler Türkiye'nin bu demokrasi mücadelesinde yanında yer alarak, kadim dostluklarını tekrar göstermiştir." dedi.

Dodurka, "Üniversitemiz, millet iradesine saygı duymayan, özgür, bilimsel düşünceye ve demokrasiye kasteden her türlü girişime karşı devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte, aynı kararlılıkla mücadele etmeyi ve bu uğurda canını vermeye hazır nesiller yetiştirmeyi kendisine görev bilmektedir. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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