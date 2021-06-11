Bulgaristan'da 11 Temmuz'daki erken parlamento seçimi için kampanya başladı
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Bulgaristan'da 11 Temmuz'daki erken parlamento seçimi için kampanya başladı

Bulgaristan'da 11 Temmuz'daki erken parlamento seçimi için kampanya başladı
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılacak erken parlamento seçimine katılacak 22 siyasi parti ve koalisyonun kampanyası başladı.

Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılacak erken parlamento seçimine katılacak 22 siyasi parti ve koalisyonun kampanyası başladı.

Ülkenin 240 üyeli 46. dönem parlamentosunun milletvekillerinin belirleneceği seçime kayıtlı 6 milyon 790 seçmen katılabilecek. Bu seçimde yurt içinde ve dışında kurulacak büyük seçim yerlerinde ilk kez makineyle oy kullanılacak.

Seçmenler, aday siyasi parti ve koalisyonların arasında tercih yaparak ya da sadece katılım oranı için kayda geçecek "Kimseye destek vermiyorum" isimli haneyi işaretleyip oy kullanabilecek.

Seçim yasası dolayısıyla 4 Temmuz'daki parlamento seçiminde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar sadece 35 yerde oy kullanabilmişti.

Söz konusu yasada yapılan değişiklikle Türkiye, İngiltere, ABD ve Kanada gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerde en çok 35 seçim yeri açılabilmesini öngören madde kaldırılmıştı.

Yasadaki son düzenlemeye göre ise Türkiye ve AB'nin dışındaki ülkelerde kurulacak sandık sayısı konusunda sınırlama getirilmeyecek.

11 Temmuz'da yapılacak seçimde yurt dışında kurulacak toplam seçim yeri sayısının 600'ü aşması bekleniyor.

6 parti ve koalisyon parlamentoya girebilir

Son kamuoyu araştırmaları seçimde 6 parti ve koalisyonun parlamentoya yüzde 4 giriş barajını aşabileceğini gösteriyor. Anketler, 6,9 milyonluk ülkede yaşayan yaklaşık 1 milyon Türk ve Müslüman'a karşı nefret ve düşmanlığa dayalı siyaset yürüten ırkçı ve aşırı milliyetçi partilerin "Bulgar Vatanseverleri" isimli koalisyon kurmalarına rağmen bu seçimde de barajın altında kalacaklarını gösteriyor.

Ülkede 4 Nisan'da yapılan ve maliyeti 34 milyon avroyu bulan bir önceki seçim sonucunda parlamentoya katılan 6 siyasi güç, hükümet kuramamış ve sadece 9 oturum yapabilmişti.

Erken seçim kampanyası 9 Temmuz'da sona erecek.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) 15 Temmuz'a kadar nihai seçim sonuçlarını, 18 Temmuz'a kadar ise parlamentoda yer alacak milletvekillerinin isimlerini açıklayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede artık etkili olmaması ve sınırlandırıcı önlemlerin neredeyse tamamen kaldırılmış olmasına rağmen kampanyanın ağırlıklı olarak medya üzerinden yürütülmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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