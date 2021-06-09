Bulgaristan'da 1 Temmuz'dan İtibaren E-Ticaret ve Kdv Beyannamesi İçin Yeni Kurallar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bulgaristan'da 1 Temmuz'dan İtibaren E-Ticaret ve Kdv Beyannamesi İçin Yeni Kurallar

Bulgaristan'da 1 Temmuz'dan İtibaren E-Ticaret ve Kdv Beyannamesi İçin Yeni Kurallar
Habermetre - Haberler | Toplum

1 Temmuz itibarıyla Avrupa Birliği'nde KDV ile ilgili mevcut yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştıran ve sınır ötesi online satış yapan şirketlerin idari yüklerini azaltan yeni KDV kuralları yürürlüğe giriyor.

1 Temmuz itibarıyla Avrupa Birliği'nde KDV ile ilgili mevcut yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştıran ve sınır ötesi online satış yapan şirketlerin idari yüklerini azaltan yeni KDV kuralları yürürlüğe giriyor. Online alışveriş için, online satış yapan şirketlerin nihai müşterilere yapılan tüm Topluluk içi mesafeli mal ve hizmet satışları için bir üye ülkede elektronik olarak KDV amaçları için kayıt yaptırabilecekleri bir elektronik portal (one-stop shop/OSS) geliştirildi. Şimdiye kadar bu şirketler, ilgili ülkedeki nihai müşterilere satış yapmadan önce AB'nin o ülkesinde kayıt yaptırmak zorundaydılar. Tek gişede hizmet OSS rejimi, AB genelinde nihai müşterilere çevrimiçi olarak satılan mal ve hizmetlere ilişkin KDV'nin beyan edilmesi için kullanılabilir, bu da uyumluluk maliyetlerini % 95'e kadar azaltıyor.

Önemli bir değişiklik de, 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa pazarında faaliyet gösteren Bulgar şirketleri, sınır ötesi satışlarda bile, sadece üye ülkedeki vergi idaresi ile çalışarak, üç aylık bir vergi beyannamesi ile yaptıkları tüm birlik içi satışları için elektronik olarak KDV beyan etme ve ödeyebilme olanağına sahip olacaklar.

Bu arada, ithalatta tek gişede hizmet (IOSS) rejimi, AB'de nihai müşterilere mal tedariki yapan satıcılar için KDV'nin tahsil edilmesini, beyan edilmesini ve ödenmesini kolaylaştırıyor. Pratikte bu, tedarikçilerin ve elektronik ara yüzlerin KDV'yi müşteriler yerine doğrudan kendilerinden seçilen vergi dairelerine tahsil edebilmesi, beyan edebilmesi ve ödeyebilmesi anlamına geliyor. Bu, aynı zamanda şirketlerin işini kolaylaştırıyor ve online alışveriş yapanları gizli maliyetlerden koruyor.

Bir diğer önemli değişiklik ise, değeri 22 euroyu geçmeyen AB'ye ithal edilen ürünler için KDV'den özel muafiyet rejiminin kaldırılmasıyla ilgili. Bu rejimin kaldırılmasıyla, Avrupalı ??şirketler üçüncü ülkelerden şirketlerle eşit şartlarda rekabet edebilecekler. Her AB ülkesinin, online tüccarların (bir elektronik ara yüzü yöneten tüccarlar dahil) kaydolabileceği bir OSS portalı var. Bulgaristan için, özel rejimler altındaki kayıtlar, Ulusal Gelir İdaresi'nin elektronik hizmetleri portalına entegre edilmiş. Elektronik hizmetlere erişim ancak nitelikli elektronik imza ile mümkün olacak.

Kaynak: https://old. nra. bg/news? id=4529

Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Tan Taşçı Hazal Kaya Hasibe Eren
Spor Ergin Ataman Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bulgaristan'da 1 Temmuz'dan İtibaren E-Ticaret ve Kdv Beyannamesi İçin Yeni Kurallar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 10:59:16. #1.14#

title