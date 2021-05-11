Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev teknokratlar hükümetini açıkladı
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev teknokratlar hükümetini açıkladı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev teknokratlar hükümetini açıkladı
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkeyi 11 Temmuz'da yapılacak erken genel seçime dek yönetecek teknokratlar hükümetini açıkladı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkeyi 11 Temmuz'da yapılacak erken genel seçime dek yönetecek teknokratlar hükümetini açıkladı.

Yayınlanan kararnameye göre 12 Mayıs'tan itibaren göreve başlayacak geçici hükümetin başbakanı, Radev'in güvenlik ve savunmadan sorumlu sekreteri emekli Korgeneral Stefan Yanev olacak.

Radev, yayınladığı diğer iki kararname ile 4 Nisan'da yapılan seçimin ardından hükümetin kurulamaması nedeniyle 45. parlamentoyu feshetti ve 15 üyeli yeni Merkez Seçim Komisyonunu açıkladı.

Sınırlı yetki sahibi geçici teknokratlar hükümetinin Başbakanı emekli Korgeneral Stefan Yanev (61) daha önce Savunma Bakanlığında daire başkanlığı ve Washington Büyükelçiliğinde savunma ataşeliği yapmıştı.

Başbakan Yardımcısı Gılıb Donev (54), aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı olacak.

Hukukçu ve eski Milli Soruşturma Servisi Genel Müdürü Boyko Raşkov kamu düzeni ve güvenlikten sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak geçici hükümetin İçişleri Bakanı olacak.

Ekonomist Atanas Pekanov Başbakan Yardımcısı olarak Avrupa finansal kaynaklarının idaresinden sorumlu olacak.

Geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev (61) geçmişte Almanya, İsveç ve Danimarka'da büyükelçi olarak görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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