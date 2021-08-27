Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev hükümet kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisine verdi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümet kurma görevini 240 üyeli parlamentoda 36 kişilik grubu olan Bulgaristan Sosyalist Partisine (BSP) verdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümet kurma görevini 240 üyeli parlamentoda 36 kişilik grubu olan Bulgaristan Sosyalist Partisine (BSP) verdi.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende hazır bulunan BSP lideri Korneliya Ninova, başbakan adayı göstermekle görevlendirildi.

Radev, BSP'nin esas aldığı "özgürlük, dayanışma ve adalet" değerlerini paylaştığını belirterek "Kabine oluşturmak üzere bu partiyi seçmiş olmam aslında dürüst olduklarını düşündüğüm binlerce sosyalistten kaynaklanıyor. Umarım BSP bu görevde de daha önce beyan ettiği açıklık ve diyalog kurma iradesini sürdürecek." dedi.

Ninova da üzerine düşen görevin büyük sorumluluğunun farkında olduğunu, zor bir ortamda onu başarıyla tamamlamak için gerekli gayretleri göstereceklerini söyledi.

Ülkede 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşturulan 47. Dönem Parlamentosunda en büyük gruba sahip, şovmen Slavi Trifonov'un lideri olduğu Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi kabine kuramamıştı.

Ardından eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar (GERB) partisi ise "güvenoyu için destek bulamayacağı gerekçesiyle" aldığı görevi anında iade etmişti.

Gözlemciler, parlamentodaki 6 siyasi gücün arasındaki süren zıtlaşmaları göz önünde bulundurarak, Bulgaristan'ın yakın bir zamanda yine erken genel seçime gideceğini öne sürüyor.

Anayasaya göre, parlamentoda temsili olan 3 siyasi gücün art arda kabine kurma çalışmalarında başarısız olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Radev, parlamentoyu feshederek erken seçim için tarih belirleme yetkisine sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov