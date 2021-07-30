Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Böyle Bir Halk Var partisine hükümet kurma görevi verdi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Böyle Bir Halk Var (İTN) partisini hükümet kurmakla görevlendirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Böyle Bir Halk Var (İTN) partisini hükümet kurmakla görevlendirdi.

Ülkede 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin ardından oluşturulan 240 üyeli 46. Dönem Parlamentoda İTN 65 milletvekiliyle en büyük grubuna sahip.

Cumhurbaşkanlığında yapılan törende İTN heyeti, kurmak istediği azınlık hükümetinin başbakan adayı olarak 44 yaşındaki milletvekili Plamen Nikolov'u gösterdi. Cumhurbaşkanı Radev, törende "Bulgaristan halkı sizden, (eski Başbakan Boyko Borisov'un) çökertilmiş rüşvetçi iktidar modeline karşı değişim cephesini toparlamanızı bekliyor." dedi. Nikolov, hükümet kurma görevini yasal süreçte tamamlamak üzere çaba göstereceğini söyledi.

İş sektöründe 15 yıllık deneyime sahip girişimci olarak tanıtılan Nikolov İngilizce, Almanca ve Rusça biliyor.

İTN, Nikolov kabinesine destek almak için parlamentoda diğer güçlerle müzakere için 7 gün süreye sahip.

Parlamenter güvenoyu süreci

Bulgaristan anayasasına göre parlamentoya sunulacak kabinenin güvenoyu alabilmesi için oturuma katılan milletvekillerin salt çoğunluğunun desteğine sahip olmalı. Güven oylamasına tam katılım sağlanması halinde Nikolov hükümetinin 121 milletvekilinin oyuna ihtiyacı olacak.

Ülkede "parlamenter rulet" olarak adlandırılan anayasal uygulamaya göre en büyük siyasi partinin hükümet kuramaması halinde bu görev parlamentonun ikinci büyük partisine devredilecek.

Ülkede 4 Nisan'da yapılan olağan genel seçimin ardından oluşturulan 45. Dönem Parlamentosundaki güçler hükümet kuramamış ve bir aylık çalışmalarının ardından feshedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov