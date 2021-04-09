Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Başmüftü Haci'yi kabul etti
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Başmüftü Haci'yi kabul etti

Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Başmüftü Haci'yi kabul etti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ramazan öncesi Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'yi makamında kabul etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ramazan öncesi Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'yi makamında kabul etti.

Radev, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkemizin refahı, her bir vatandaşımızın hak eşitliği ve refahına bağlıdır." ifadesini kullandı.

Her yıl Ramazan Bayramı arifesinde iftar veren Cumhurbaşkanı Radev, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu geleneğini yerine getiremeyeceğini kaydetti.

Radev, "Ülkemizde farklı dinler arasındaki karşılıklı barış ve hoşgörü sağlam temele oturtulmuştur. Bu nedenle hep birlikte, bilgili ve bilinçli olarak uzun zamandır inşa ederek elde ettiğimiz bu karşılıklı anlayışa sahip çıkmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Radev ve Haci'nin görüşmesinde, 6,9 milyonluk ülkede yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslümanın ibadet ettiği cami ile mescitlerin bakımı ve akreditasyon sorunu devam eden Yüksek İslam Enstitüsünün durumunun da ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Radev'in, Başmüftü Haci ile dinin geleneksel değerlerini pekiştirerek gençler arasındaki radikalleşme eğilimlerin önlenmesinin önemi konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Toplantının, Cumhurbaşkanlığı kurumunun ülkedeki Müslüman vatandaşların gelenek, örf ve adetlerine olan saygısı nedeniyle gerçekleştiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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