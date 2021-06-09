Bulgaristan Çalışma Bakanı Gılıb Donev: İş Sektörüne Destek Devam Edecek
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Bulgaristan Çalışma Bakanı Gılıb Donev: İş Sektörüne Destek Devam Edecek

Bulgaristan Çalışma Bakanı Gılıb Donev: İş Sektörüne Destek Devam Edecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Plamen Dimitrov, koronavirüs salgınından etkilenen işletmelere desteğin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Plamen Dimitrov, koronavirüs salgınından etkilenen işletmelere desteğin devam etmesi gerektiğini söyledi. Dimitrov, turizm branşında bu yaz için 2019'a kıyasla % 40-50'den fazla olmayan "istihdam başvuruları" olduğunu söyledi. Sendikacı, "Bazı sektörler acil desteğe ihtiyaç duymaktadır, başka bir varyantta olsa bile onlar için 60/40 önlemi devam etmeli", dedi. Çalışma Bakanı Gılıb Donev'e göre, hükümet önlemleri "küçük değişikler" ile sürdürmeye çalışılacak, ancak "Dürüst olmak gerekirse, mevcut önlemlerin devamı için bütçede para yok. "

Kaynak: 24 Saat/Çasa

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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