Bulgaristan Büyükelçisi Tcholakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
11.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Tcholakov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tcholakov'un bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk