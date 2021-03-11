Bulgaristan Büyükelçisi Tcholakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bulgaristan Büyükelçisi Tcholakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

11.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Hristov Tcholakov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Tcholakov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Tcholakov'un bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bulgaristan Büyükelçisi Tcholakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Bulgaristan Büyükelçisi Tcholakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Bulgaristan Büyükelçisi Tcholakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Bulgaristan Büyükelçisi Tcholakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ayşegül Çınar Meghan Markle Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bulgaristan Büyükelçisi Tcholakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:46:44. #1.14#
title