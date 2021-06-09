Bulgaristan Bütçesi Mayıs Ayı Sonunda 173 Milyon Leva Açık Verdi
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Bulgaristan Bütçesi Mayıs Ayı Sonunda 173 Milyon Leva Açık Verdi

Bulgaristan Bütçesi Mayıs Ayı Sonunda 173 Milyon Leva Açık Verdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bulgaristan bütçesi Nisan sonunda 172 milyon leva fazla ile kapattıktan sonra ön verilerle bütçede Mayıs ayı sonunda 173 milyon leva açık meydana geldi.

Bulgaristan bütçesi Nisan sonunda 172 milyon leva fazla ile kapattıktan sonra ön verilerle bütçede Mayıs ayı sonunda 173 milyon leva açık meydana geldi. 2020 yılının beşinci ayının sonunda 1, 3 milyar leva fazla söz konusuydu. Bütçe giderlerinde en büyük kalemi sosyal ve sağlık harcamaları teşkil ediyor. Ordunun bazı projeleri çerçevesinde sermaye harcamaları ve altyapı projeleri kapsamındaki ödemeler de giderleri artırmış bulunuyor. Mayıs sonu itibariyle gelirlerin 20, 4 milyar leva (bütçede öngörülenin % 43'ü), giderlerin ise 20, 6 milyar leva (bütçede öngörülenin % 39, 3'ü) olması bekleniyor. Nisan sonunda mali rezervin 8, 8 milyar leva olduğu açıklandı.

Kaynak: https://www. segabg. com/hot/category-economy/byudzhetut-kraya-na-may-nad-20-mlrd-lv-razhodi-i-nov-deficit

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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