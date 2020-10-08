Bulgaristan, Belarus büyükelçisini geri çağırdı

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Belarus büyükelçisinin geri çağırıldığını duyurdu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Belarus büyükelçisinin geri çağırıldığını duyurdu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ederken, birçok ülke protestolarda yaşanan şiddet olaylarının ardından Lukaşenko'yu ve seçimleri tanımadığını açıklamıştı. Polonya ve Litvanya'nın ardından Bulgaristan da Belarus büyükelçisini geri çağırdı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, bugün Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'nda (GLOBSEC) yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Litvanya ve Polonya ile dayanışma amacı ile Belarus büyükelçisinin geri çağırıldığını duyurdu. Zaharieva, GLOBSEC'te Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya ile yaptığı görüşmenin ardından, "Bu kararla AB ortaklarımız Litvanya ve Polonya'ya dayanışma ve desteğimizi ifade ediyoruz" dedi.

Şu ana kadar aralarında Almanya'nın da bulunduğu dört AB ülkesi Belarus'tan elçilerini geri çağırdı. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı