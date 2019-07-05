Bulgaristan Başmüftülüğüne taşlı saldırı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Bulgaristan Başmüftülüğü binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Bulgaristan Başmüftülüğü'ne ait merkez idari binası taşlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin dün akşam saatlerinde giriş kapısına düzenlediği saldırı ile ilgili başmüftülük yapılan açıklamada, saldırının tesadüfü olmadığı, nefret duygularından kaynaklanan islamofobik bir eylem olduğunu belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca güvenlik kamerası görüntülerinin polise teslim edilerek olay hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Basına açıklamada buluna Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik ise, "Yaralanan kimsenin olmaması birçok iyi. Bu vahşi saldırı, Avrupa şehri Sofya'nın merkezinde, onlarca kişinin önünde gerçekleştirildi" dedi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy da, Başmüftülüğe giderek saldırıyla ilgili bilgi aldı. Başmüftü Mustafa Hacı ile görüşen Büyükelçi Ulusoy geçmiş olsun dileklerini iletti. Üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nden yapılan açıklamada ise bu tür nefret ve islamofobi eylemlerinin Bulgar vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı. - SOFYA

Kaynak: İHA