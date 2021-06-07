Bulgaristan Başkonsolosu Veselin Vijilov'dan Pazaryeri'ne ziyaret

Bursa Bulgaristan Konsolosu Veselin Vijilov, bir takım ziyaretler için Bilecik'te Pazaryeri ilçesini de ziyaret etti.

Bursa Bulgaristan Konsolosu Veselin Vijilov, bir takım ziyaretler için Bilecik'te Pazaryeri ilçesini de ziyaret etti.

Bursa Bilecikliler Derneğinin davetiyle Bilecik'e gelen Veselin Vijilov ve beraberindekiler ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti. Daha sonra yerleşke içinde Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezen heyet rehberlerden bilgi aldı. Ardından Pazaryeri ilçesini giden Bursa Bulgaristan Konsolosu Veselin Vijilov, burada Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti. Başkan Tekin, Vijilov ve beraberindeki heyete ilçenin turistlik yerleri gezdirdi.

Başkanı Tekin, yapılan ziyareti değerlendirerek, "Bursa Bulgaristan Konsolosu Veselin Vijilov, Bursa Bilecilikler Dernek Başkanı Erdoğan Mısırlı ve iş insanlarının, Pazaryerini ziyaretlerinden dolayı çok mutlu oldu. Bu önemli organizasyonun, Pazaryeri'nin ve sahip olduğu doğal güzelliklerini tanıtıma büyük katkısı sağlayacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı