Yolsuzluk protestoları: Bulgaristan'da hükümet istifa etti

Güncelleme:
On binlerce kişinin katıldığı yolsuzluk karşıtı protestoların ardından Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti. Hükümetin Euro Bölgesi'ne katılmasına bir gün kala gerçekleşen bu istifa, ülkedeki siyasi krizle birlikte derinleşen toplumsal öfkeyi yansıtıyor.

On binlerce kişinin yolsuzluk sokaklara dökülmesinin ardından, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa ettiğini açıkladı. AB'nin en yoksul ülkesi, haftalar sonra Euro Bölgesi'ne katılıyor.Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, ülkede yolsuzluğa karşı düzenlenen kitlesel protestolar üzerine istifa ettiğini açıkladı. Hükümet böylece görevde bir yılını dolduramadan dağılmış oldu.

Jelyazkov'un Perşembe günkü açıklaması, muhalefetin hükümete karşı sunduğu güvensizlik oylamasının parlamentoda oylanmasından hemen önce geldi.

Jelyazkov, koalisyon hükümetini oluşturan partilerin liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümet bugün istifa ediyor (...) Her yaştan, etnik kökenden ve dinden insanlar istifayı talep etti. Bu nedenle bu sivil enerji desteklenmeli ve cesaretlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

İnsanlar yolsuzluğa karşı sokakta

Çarşamba günü on binlerce kişi, ülkede Kasım ayının sonundan bu yana düzenlenen gösterilerin sonuncusunda, hükümeti ve yolsuzluğu protesto etmek için sokaklara çıktı. Bu bağlamda sadece Sofya'daki parlamento binası önünde on binlerce kişi toplandı. "İstifa" sloganları atan protestocular, politikacı karikatürlerinin yer aldığı "Bıktım!" yazılı pankartlar da taşıdı.

Gösteriler, protestocuların ülkede oldukça yaygın olan yolsuzluğu gizleme girişimi olarak nitelendirdiği 2026 taslak bütçesi nedeniyle tetiklendi. Hükümet bütçeyi geçen hafta geri çekmiş olsa da toplumsal öfke giderek alevlenmişti.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Rumen Radev, protestoculara destek verdiğini açıklamış ve hükümete istifa ederek erken seçimlere yol açması çağrısında bulunmuştu.

Sofya Euro Bölgesi'nde katılacak

Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan,1 Ocak'ta Euro Bölgesi'ne katılacak. Hükümetin istifa etmesine rağmen bunun aynen planlandığı gibi gerçekleşmesi bekleniyor. Analistler, Bulgar kurumlarına ve liderlerine duyulan düşük güvenin, ülkenin Euro'yu benimsemeye hazırlandığı süreçte fiyatlar konusundaki toplumsal endişelerle daha da arttığını söylüyor.

Toplumsal araştırma şirketi Market Links'in direktörü Dobromir Jelyazkov, "Bulgar toplumu, ülkenin yönetim modeli karşısında çok geniş bir birlik içinde" değerlendirmesinde bulundu. Uzman, "Bulgar hükümeti ve parlamentosuna duyulan güven düzeyi tarihsel olarak en düşük seviyelere yakın ve bu ülkenin karşı karşıya olduğu ciddi siyasi ve kurumsal krizin bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan, izleme kuruluşu Transparency International'ın Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde en düşük sıralamalardan birine sahip. Türkiye'nin komşusu Bulgaristan'da, üç dönem başbakanlık yapan Boyko Borisov hükümetine karşı 2020'de düzenlenen kitlesel yolsuzluk protestolarının ardından, yedi kez erken seçime gidildi.

AFP / BÜ, ET

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
