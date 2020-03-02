Bulgaristan Başbakanı Borisov: "(Yunanistan'ın göçmen tavrı) Bunu soğukkanlılıkla izlememiz mümkün...

02.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:08

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Yunanistan'ın sınırına dayanmış düzensiz göçmenlere tavrını "soğukkanlılıkla" izlemelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Başbakan Borisov, Türkiye'ye hareketinden önce Sofya Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışma yemeğinde bir araya geleceklerini kaydeden Borisov, Suriye ve mülteci krizi hakkında görüşeceklerini dile getirdi.

Başbakan Borisov, Türkiye'nin Yunanistan ile ortak sınırındaki düzensiz göçmen krizine işaret ederek, "Ülke olarak, sınıra dayanmış çocuklu annelerin sağa sola dağıtıldığını gördüğümüz zaman buna sevinemeyiz, bundan mutluluk duymamız mümkün değil. Avrupalı hümanist ve demokrat bir ülke olarak bunu soğukkanlılıkla izlememiz de mümkün değil. Her şeyden önce geleceğe dönük iyi ilişkilerimizi pekiştirmeliyiz." diye konuştu.

Başbakan Borisov, göçmenlerin barınacağı kampların Avrupa Birliği (AB) topraklarının dışında olması gerektiğini de kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu sabah telefonla görüştüğünü aktaran Borisov, "Biz Suriye'deki askeri harekatlar ve insani krizle ilgili sorunlara kalıcı bir çözüm bulmalıyız. Bu bağlamda mültecilere yeniden bakabilmesi için Türkiye'ye yardım edilmeli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA