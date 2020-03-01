Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
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Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

01.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:16
Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

Başbakanı Boyko Borisov, yarın 'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Borisov'la yarın yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ayrıca Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: AA

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