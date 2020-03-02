Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Mültecilere karşı asker göndermek hata"

02.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:30

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Mültecilere karşı asker göndermek hata" dedi.

Türkiye'nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine Avrupa ülkelerinin yaşadığı panik sürerken, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya hareket etmeden önce Sofya Havalimanı'nda açıklama bulundu. Borisov, "Sınırdaki çocukların sıcak, kuru bir yere almaları ve doyurulmaları için Avrupa Birliği olarak hepimiz ödeme yapmamız gerekiyor" dedi.

Mültecilerle ilgili sorunun çözümün, AB sınırları dışında merkezler kurulmasında olduğunu ifade eden Borisov, bunun için tüm AB ülkelerinin kaynak ayırması gerektiğini dile getirdi. Başbakan Borisov, 'arkadaşım' hitabını kullandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la akşam yemeğine gittiğini vurgulayarak, "AB sınırına dayanan insanların karşısına ordu birliklerinin çıkarılması büyük hata" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA