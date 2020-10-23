Bulgaristan Başbakanı Borisov, Kovid-19 şüphesiyle kendisini izole etti
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Bulgaristan Başbakanı Borisov, Kovid-19 şüphesiyle kendisini izole etti

23.10.2020 21:51 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:54
Bulgaristan Başbakanı Borisov, Kovid-19 şüphesiyle kendisini izole etti

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov ile aynı mekanda bulunduğu gerekçesiyle kendisini izole edeceğini açıkladı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov ile aynı mekanda bulunduğu gerekçesiyle kendisini izole edeceğini açıkladı.

Borisov yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin negatif çıktığını fakat riskli bir ortamda bulunduğu gerekçesiyle kendi isteği ile karantinada kalacağını bildirdi.

Ülkedeki Kovid-19 talimatlarına göre Borisov'un test sonucu negatif olsa da Kovid-19 vakasıyla aynı ortamda bulunması dolayısıyla 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

Salgına rağmen maske kullanmayan Borisov, hafta başında Nankov ve çok sayıda belediye başkanıyla bir toplantıda bir araya gelmişti. Toplantıda kimsenin maske takmaması dikkati çekmişti.

Ülkede vaka sayılarının artmaya devam etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan kararla açık ve kapalı kamusal alanlarında maske zorunluluğu getirilmişti.

Nüfusu 6,9 milyon olan Bulgaristan'da günlük vaka sayısı binin üzerinde seyrederken toplam vaka sayısı 35 bini geçti. Ülkede Kovid-19'dan toplam ölü sayısı da 1064'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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