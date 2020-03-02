Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"
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Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"Borisov: "Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum.

02.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:55
Bulgaristan Başbakanı Borisov:

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması

Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"

Borisov: "Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. AB'nin ana ilkelerinden biri yükün paylaşılmasıdır"

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"
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