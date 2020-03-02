Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"Borisov: "Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum.
02.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"
Borisov: "Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. AB'nin ana ilkelerinden biri yükün paylaşılmasıdır"
Kaynak: AA