02.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:55

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Kimse kapıda bekleyen (mültecilerle ilgili) krizi göremiyor"

Borisov: "Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. AB'nin ana ilkelerinden biri yükün paylaşılmasıdır"

Kaynak: AA

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