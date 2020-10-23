Bulgaristan Başbakanı Borisov karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulgaristan Başbakanı Borisov karantinaya alındı

23.10.2020 22:56 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:00
Bulgaristan Başbakanı Borisov karantinaya alındı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Covid-19'a yakalanan Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini karantina altına aldı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Covid-19'a yakalanan Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini karantina altına aldı.

Avrupa'da Covid-19 hızla etkisini arttırmaya devam ediyor. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Covid-19'a yakalana Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini 10 gün boyunca karantina altına aldı. Borisov yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin negatif çıktığını fakat önlem amaçlı olarak kendini karantinaya aldığını ifade etti.

Bulgaristan'da vaka sayılarının artması nedeni ile açık ve kapalı kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Öte yandan ülkede toplam vaka sayısı 34 bin 930'a, toplam can kaybı ise bin 64'e ulaştı. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Akıncı Engin Yıldırım Abdülhamit Gül
Magazin Ezgi Mola Derviş Zaim Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Eddie Newton Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bulgaristan Başbakanı Borisov karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 23:01:06. #1.15#
title