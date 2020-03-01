Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye ziyareti
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Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye ziyareti

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2 Mart 2020 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

01.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:30
Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye ziyareti

Başbakanı Boyko Borisov, 2 Mart 2020 tarihinde 'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2 Mart 2020 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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