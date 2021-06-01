Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov: Euro Bölgesi'ne Katılma Sürecinde Herhangi Bir Gecikme Olmayacak

Geçici Hükümette AB fonlarından sorumlu Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov tarafından yapılan açıklamaya göre, Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı üzerindeki çalışmalar hala devam ediyor.

Geçici Hükümette AB fonlarından sorumlu Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov tarafından yapılan açıklamaya göre, Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı üzerindeki çalışmalar hala devam ediyor. Pekanov, bu yıl içinde, Bulgaristan'ın planda yer alan desteğin % 13'ünü almasını bekliyor. Pekanov planın yeni bir mekanizma olduğunu hatırlatarak "Bu kaynağın en iyi şekilde kullanılması için yeni hükümet üyeleriyle müzakere ve koordinasyon sürecindeyiz" dedi. Pekanov, planda farklı alanlardan 12 projenin ve 36 reformun olduğunu bildirdi. Planlanan proje ve reformların gerçekleşmemesi durumunda, paranın da olmayacağını sözlerine ekledi. Pekanov, siyasi istikrarsızlığın bir tür ekonomik istikrarsızlığa dönüşmemesi durumunda, Avro Bölgesi'ne katılma sürecinde herhangi bir gecikme olmayacağı yorumunu yaptı.

Kaynak: Emek/Trud

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre