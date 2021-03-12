- Bulgaristan AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu- Dünya genelinde "AstraZeneca" endişesi artıyor
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- Bulgaristan AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu- Dünya genelinde "AstraZeneca" endişesi artıyor

12.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:54

- Bulgaristan AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu Dünya genelinde "AstraZeneca" endişesi artıyor Bulgaristan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının uygulandığı farklı ülkelerdeki kişilerde "kan pıhtılaşması" görüldüğü gerekçesiyle kullanımını askıya aldı.

- Bulgaristan AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Dünya genelinde "AstraZeneca" endişesi artıyor

SOFYA - Bulgaristan, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının uygulandığı farklı ülkelerdeki kişilerde "kan pıhtılaşması" görüldüğü gerekçesiyle kullanımını askıya aldı. Başbakan Boyko Borisov, Avrupa İlaç Ajansından tehlikesiz olduğuna dair tüm şüpheleri giderecek şekilde mektup gelinceye kadar aşının kullanılmayacağını açıkladı.

İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca ile Oxford üniversitesinin ortaklaşa geliştirdiği korona virüs aşısının uygulandığı bazı kişilerde kan pıhtılaşması görülmesi üzerine birçok ülkede endişe giderek artıyor. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov yaptığı konuşmada, Avrupa İlaç Ajansından tehlikesiz olduğuna dair tüm şüpheleri giderecek şekilde mektup gelinceye kadar AstraZeneca aşısının ülke genelinde uygulanmasını durdurduklarını bildirdi. Ülkede kitlesel aşılama kampanyasında en çok kullanılan AstraZeneca aşısına yönelik toplumsal endişelerin var olduğunu vurgulayan Başbakan Borisov, "Güvenirliliğiyle ilgili net ve açık yazılı onay gelene kadar" aşının uygulanmasına ara verildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov da farklı ülkelerin AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduğunu hatırlatarak Bulgar İlaç Ajansı ve Avrupa İlaç Ajansı'nın gerekli tüm incelemeleri sonuçlandırıncaya kadar söz konusu aşının ülkede uygulamasına ara verildiğini belirtti.

Bulgar İlaç Ajansı Müdürü Bogdan Kirilov ise yaptığı açıklamada, Bölge Sağlık Müdürlüklerine dağıtılan AstraZeneca aşılarının toplatılacağını kaydetti. Sağlık Bakanlığı, durdurma kararının Filibe bölgesinde AstraZeneca aşısının uygulandığı kişilerden gelen şikayetlerin de etkili olduğunu belirtti.

Son 24 saatte 3 bin 121 yeni Covid-19 vakası tespit edilen ülkede 1 Mart tarihinden itibaren kafe, restoran ve oyun salonlarının açılmasının ardından vaka sayısında artış yaşanıyor. Ülkede şu ana kadar toplam 272 bin 700 vaka kaydedilirken, 11 bin 94 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

- Bulgaristan AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu- Dünya genelinde 'AstraZeneca' endişesi artıyor
- Bulgaristan AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu- Dünya genelinde 'AstraZeneca' endişesi artıyor
- Bulgaristan AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu- Dünya genelinde 'AstraZeneca' endişesi artıyor
- Bulgaristan AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu- Dünya genelinde 'AstraZeneca' endişesi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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