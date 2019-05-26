Bulgaristan, AP'ye girecek 17 milletvekili için sandık başında

BULGARİSTAN'da seçmenler, Avrupa Parlamentosu'na (AP) girecek 17 Milletvekilini seçmek için sandık başında.





Avrupa Birliği'ne (AB) 21 üye ülke, AP Parlamentosu seçimleri için sandık başına giderken, Bulgaristan'dan da ülkeyi temsil edecek 17 Milletvekili seçilecek. Bulgaristan'da bulunan 6 milyon 355 bin 633 seçmen, AP seçimleri için saat 07.00'de sandık başına gitmeye başladı. Saat 20.00'de oy verme işlemlerinin biteceği Bulgaristan'da 11 bin 661 seçim merkezinde oy kullanacak seçmenler, 15 parti, 9 ittifak ve 11 girişim komitesinin gösterdiği 318 adaydan 17'sini AP'ye gönderecek.





Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'de Ankara Büyükelçiliği, İstanbul, Bursa ve Edirne'deki başkonsoloslukları da o kullanmak için sandık kurulduğunu bildirildi. Türkiye'de kurulan sandıklarda oy kullanacak seçmenlerin son 3 ay Bulgaristan'da yaşaması şartı bulunduğu kaydedildi.





BULGARİSTAN'DA 4'ÜNCÜ AP SEÇİMİ

Bulgaristan'da AB'ye 1 Ocak 2007'de girilmesinin ardından 4'üncü kez AP seçimleri yapılıyor. 25 Nisan 2005'te AB'ye katılım anlaşması Lüksemburg'ta imzalandıktan sonra, dönemin AP Başkanı Hans-Gert Pöttering, Bulgaristan ve Romanya'nın milli meclislerinden seçecekleri kişilerle 26 Eylül 2005'ten itibaren çalışacak gözlemci göndermesini istedi. 1 Ocak 2007 tam üyelik ardından AP'deki 18 gözlemci, 18 milletvekili ile değiştirildi. 20 Mayıs 2007'de Bulgaristan'da ilk AP seçimleri düzenlendi ve ülke ilk defa AP milletvekillerini oylamayla seçti. Ülkenin AP'de vekil sayısı daha sonra 18'den 17'ye düşürüldü. Diğer AP seçimleri 2009 ve 2014'te yapıldı.

Kaynak: DHA

- Sofyabulgaristan