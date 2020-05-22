Bulgaristan, AB ve Schengen Bölgesi vatandaşlarına kapılarını açtı
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Bulgaristan, AB ve Schengen Bölgesi vatandaşlarına kapılarını açtı

Bulgaristan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınırlarının kapalı olduğu Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi ülkelerine seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor.

Bulgaristan, AB ve Schengen Bölgesi vatandaşlarına kapılarını açtı
22.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:32

Bulgaristan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınırlarının kapalı olduğu Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi ülkelerine seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor.

Bugünden itibaren AB ve Schengen Bölgesi üyesi ülkelerin Bulgaristan'a serbest girişine izin verildi. Sağlık Bakanı Kiril Ananiev'in imzaladığı kararnameyle 22 Mayıs'ta itibaren AB ve Schengen Bölgesi ülkeleri vatandaşlarının yanı sıra San Marino, Andorra, Monako ve Vatikan vatandaşlarının ülkeye girişlerine izin verilecek. Söz konusu ülkelerden giriş yapanlar 7 gün ülkede kalmak şartıyla, karantinaya tabi tutulmayacak. Özellikle Almanya ve İngiltere'den tatile gelenlerin ülkede kaldıkları normal sürenin 7 gün civarı olduğu ifade edildi.

ÖZEL BEYANNAME FORMU DOLDURACAKLAR

Bulgaristan'a giriş yapanlar özel beyanname formu dolduracak, seyahat amacı ve iletişim adresi yazılacak. Karantina altında olmayan ve Covid-19 belirtisi bulunmayan kişilerin girişine izin verilecek. Seyahat eden kişilerin koronavirüs taşımadıklarını beyan etmek zorunda olacağı belirtildi.

Ülkeye giren yabancılar, Bulgaristan'daki salgın durumuyla ilgili bilgi sahibi oldukları ve bütün sorumluluğun kendileri üstünde olduğuna dair imzalı belge sunacak.

Oteller gelecek turistlerin sağlık durumu ve olası Covid- 19 vakalarıyla ilgili sorumluluk taşımayacak.

Koronavirüs tespit edilen turist olursa oteller kapatmayacak, hastalar ayrı tecrit odalarına çıkarılacak. Restoranların sadece açık hava teras ve bahçe kısımları çalışacak.  Tatil köylerinde bütün oteller odalarında, içinde maske, dezenfektan ve eldiven olmak üzere müşterilere 'hijyen paketi' temin edecek. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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