Bulgaristan, AB dışındaki ülkelerde kurulacak seçim merkezi sayısındaki sınırlamayı kaldırdı
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Bulgaristan, AB dışındaki ülkelerde kurulacak seçim merkezi sayısındaki sınırlamayı kaldırdı

Bulgaristan, AB dışındaki ülkelerde kurulacak seçim merkezi sayısındaki sınırlamayı kaldırdı
Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan parlamentosu, seçim yasasında değişiklik yaparak Avrupa Birliği (AB) haricindeki ülkelerde sadece 35 seçim merkezi kurulmasını öngören sınırlandırmayı kaldırdı.

Bulgaristan parlamentosu, seçim yasasında değişiklik yaparak Avrupa Birliği (AB) haricindeki ülkelerde sadece 35 seçim merkezi kurulmasını öngören sınırlandırmayı kaldırdı.

Türkiye, ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanma özgürlüğünü engelleyen madde, oylamada aleyhte 8 oya karşı 117 oyla iptal edildi.

Müstafi Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) ile Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinden (BSP) toplam 107 milletvekili oylamada çekimser kaldı.

Sınırlandırma, Borisov hükümetinin koalisyon ortakları olan ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonunun tavizsiz ısrarı üzerine 2016 yılında getirilmişti.

Oylamanın akabinde GERB ile BSP dışındaki tüm milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

Ülkede 4 Nisan'da yapılan seçimlerin ardından oluşturulan ancak kısa ömürlü olması beklenen parlamentoda oylanan değişiklikler tartışmalara neden oldu.

Temmuzda yapılacağı tahmin edilen erken seçimlerde oy kaybına uğrayacağından endişeli GERB ve BSP milletvekilleri, yapılan değişiklikleri eleştirdi.

Komünist kökenli BSP'li Milletvekili Velizar Ençev, değişikliklerin, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisine hizmet ettiğini öne sürdü.

Parlamento Başkanı İva Miteva, 2021 yılında vatandaşlar arasında ayrımcılığın "kabul edilemez bir durum" olduğunu, AB dışındaki ülkelerdeki seçim yerlerinin sınırlandırılmasının da 2016 yılında parlamentoda "büyük kulis pazarlıkları sonucu, baskı ile getirildiğini" dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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